3rd Grade "A" Honor Roll
Mrs. Amend / Mrs. Lawn
Murray, Jack
Ramirez, Mia
Ta, Belle
Tate, Ashlyn
Terruso, Annabelle
Mrs. Hand
Agouras, Kira
Derrickson, Cassidy
Fouts, Jack
Kuhnley, Kasey
Serra, Jaxon
Mrs. Madamba
Demelia, Ava
Driscoll, Corynn
3rd Grade "B" Honor Roll
Mrs. Amend / Mrs. Lawn
Khan, Saad
Garcia, Gabe
Macready, Bobby
O’Neill, Holly
Pena, Misael
Rossini, Jesse
Stafford, Tyler
Southwick, Skylar
Mrs. Hand
DiUllio, Alessa
Foster, Leo
Gould, Chase
Grossman, Alex
Harper, Zac
McElhenney, Makenzie
O’Brien, Wyatt
Patel, Rishi
Mrs. Madamba
Argueta-Rivas, Mia
Barrett, Evan
DiSanto, Anthony
Gul, Aizan
Huff, Kayla
Pizarro, Lucas
Umar, Jannat
Varela, Daylin
Walker, Christopher
4th Grade "A" Honor Roll
Ms Jamison
Aron, Harris
Kashmiri, Amaar
Pereira, Jodi-Lynn
Porpora, Gia
Schreiner, Adam
Zimmerman, Valerie
Mrs. Laielli / Mr. Serino
Chen, Miya
Chiarolanza, Darian
Curtis, Elijah
HIghberger, Emma
Santarpio, TJ
Williams, Colyn
Mrs. Porpora
Ali, Mehd
Bobrowski, Augustin
Choudhry, Shayaan
DiMuzio, Meadow
Heng, Joseph
Hurtt, Jaxon
Patel, Rudra
Petitgout, Harper
Ramirez, Julio
Simon, Noah
Tahir, Zarwa
Wolfe, Cassidy
Mrs. Tracy
Burns, Luke
Gasperini, Rocco
Hand, Skyler
Voois, Sofia
4th Grade "B" Honor Roll
Ms Jamison
Cooke, Julian
Fulmor, MK
Hand, Maren
Keena, Chris
LaVigna, Paul
Reza, Mehrab
Wingate, Johnathan
Mrs. Laielli / Mr. Serino
Carbajal, Nicole
Cartony, Ryan
Cordasco, Kateri
DiSantis, Charlilyn
Downing, James
Groeber, Jake
McElhinney, Anthony
Riley, Jesse
Torres-Martinez, Leilyn
Torres-Martinez, Tatiana
Mrs. Porpora
Green, Jalen
McGuire, Jaeanna
Vizzi, Russell
Zuba, Samantha
Mrs. Tracy
Castillo-Guzman, Edison
Donnelly, Caleb
Garcia-Ibarra, Nicholas
Gonzalez Sanchez, Enileyka
Kachnic, Kelly
Parker-Youk, Mekai
Keiser, Isabella
Polczak, Bella
Tanveer, Dua
Tutolo, Evan