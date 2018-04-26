3rd Grade "A" Honor Roll

Mrs. Amend / Mrs. Lawn

Murray, Jack

Ramirez, Mia

Ta, Belle

Tate, Ashlyn

Terruso, Annabelle

Mrs. Hand

Agouras, Kira

Derrickson, Cassidy

Fouts, Jack

Kuhnley, Kasey

Serra, Jaxon

Mrs. Madamba

Demelia, Ava

Driscoll, Corynn

3rd Grade "B" Honor Roll

Mrs. Amend / Mrs. Lawn

Khan, Saad

Garcia, Gabe

Macready, Bobby

O’Neill, Holly

Pena, Misael

Rossini, Jesse

Stafford, Tyler

Southwick, Skylar

Mrs. Hand

DiUllio, Alessa

Foster, Leo

Gould, Chase

Grossman, Alex

Harper, Zac

McElhenney, Makenzie

O’Brien, Wyatt

Patel, Rishi

Mrs. Madamba

Argueta-Rivas, Mia

Barrett, Evan

DiSanto, Anthony

Gul, Aizan

Huff, Kayla

Pizarro, Lucas

Umar, Jannat

Varela, Daylin

Walker, Christopher

4th Grade "A" Honor Roll

Ms Jamison

Aron, Harris

Kashmiri, Amaar

Pereira, Jodi-Lynn

Porpora, Gia

Schreiner, Adam

Zimmerman, Valerie

Mrs. Laielli / Mr. Serino

Chen, Miya

Chiarolanza, Darian

Curtis, Elijah

HIghberger, Emma

Santarpio, TJ

Williams, Colyn

Mrs. Porpora

Ali, Mehd

Bobrowski, Augustin

Choudhry, Shayaan

DiMuzio, Meadow

Heng, Joseph

Hurtt, Jaxon

Patel, Rudra

Petitgout, Harper

Ramirez, Julio

Simon, Noah

Tahir, Zarwa

Wolfe, Cassidy

Mrs. Tracy

Burns, Luke

Gasperini, Rocco

Hand, Skyler

Voois, Sofia

4th Grade "B" Honor Roll

Ms Jamison

Cooke, Julian

Fulmor, MK

Hand, Maren

Keena, Chris

LaVigna, Paul

Reza, Mehrab

Wingate, Johnathan

Mrs. Laielli / Mr. Serino

Carbajal, Nicole

Cartony, Ryan

Cordasco, Kateri

DiSantis, Charlilyn

Downing, James

Groeber, Jake

McElhinney, Anthony

Riley, Jesse

Torres-Martinez, Leilyn

Torres-Martinez, Tatiana

Mrs. Porpora

Green, Jalen

McGuire, Jaeanna

Vizzi, Russell

Zuba, Samantha

Mrs. Tracy

Castillo-Guzman, Edison

Donnelly, Caleb

Garcia-Ibarra, Nicholas

Gonzalez Sanchez, Enileyka

Kachnic, Kelly

Parker-Youk, Mekai

Keiser, Isabella

Polczak, Bella

Tanveer, Dua

Tutolo, Evan

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